星座運勢網站「星座巫師」分析，水瓶座、處女座、摩羯座最有本事讓人活活氣死，他們說出口的話具有殺傷力，讓人一槍斃命，讓人沒臺階下，千萬不要輕易跟他們起衝突。

▍1.水瓶座

水瓶座說話比較直接，不懂得修飾語句，有些話其他人可能會委婉的表達，到了他這裡絕不可能有任何拐彎抹角，一出口就很容易讓人受傷，甚至讓人暴怒。水瓶座在生氣的時候說話更傷人，他們頭腦很聰明，如果用在吵架上更是讓人無法招架，什麼話最難聽就選什麼話來說，讓對方完全沒有臺階可下，每句話都像鋒利的刀刃，讓人聽了快要氣死。

▍2.處女座

處女座生氣時最讓人受不了，他們平時觀察力很強，又非常細心，每個人的優點、缺點、弱點在哪，都看在他的眼裡，吵架時專攻對方的弱點，他們知道什麼話會讓對方一聽就崩潰，所以會秒準對方最脆弱的部位，一刀插入，讓人無力反擊。盛怒的處女座完全不留情面，也控制不了自己的嘴巴，唯有等到怒氣完全發洩殆盡才會停止，和他們吵架會讓人覺得自己的生命值大幅下降，需要好一段時間才能回神。

▍3.摩羯座

摩羯座總是認為自己最客觀，自己說出口的話只是在描述事實，無意傷人，不過說出口的話太直白，完全不經修飾，往往立刻就會得罪好幾個人，不過他們也絕對不會道歉，對他們來說只是實話實說，又不是刻意罵人，是沒必要道歉的，摩羯座一旦認定自己是對的，就完全聽不進旁人的勸說，硬要跟他起衝突，只會讓場面更加火爆，把自己氣個半死。