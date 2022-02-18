春天到了，原本是欣欣向榮的季節，但卻有人開始噴嚏打不停或是鼻水「貢貢流」，持續數周都不見好轉。醫師表示，若只在春天出現過敏症狀，那麼就有可能是「花粉熱」在作怪。

「花粉熱（Hay Fever）」屬於過敏性疾病，在國外較盛行，台灣則較少見，是一種對花粉過敏，引發如打噴嚏、鼻子癢、鼻塞、流鼻水、眼睛癢、眼睛紅腫、咳嗽等症狀，也就是所謂的過敏性鼻炎及過敏性結膜炎。

不過，並不是每一種植物都會引發花粉熱。容易引發花粉熱的植物，主要是靠風傳播花粉的「風媒花」，如豕草、橡樹、櫟樹、橄欖樹；而靠美麗花朵吸引昆蟲傳播花粉的「蟲媒花」，較不會四處散播花粉，包括玫瑰、向日葵、蒲公英、油菊等。

台灣位處亞熱帶，每到春天百花爭艷，多屬於蟲媒花，因花粉引發過敏反應的案例不多見。不過醫師提醒，也不能因此掉以輕心，台灣還是存在風媒花植物，主要以狗牙根、羊蹄、刺莧、油加利及木麻黃最常見；屬於外來種的豕草，在台灣西北沿海一帶、郊外地區有越來越多的趨勢。

●花粉熱發病有季節性 患者多為遺傳過敏體質

要知道自己是否因為花粉熱引發過敏反應，其實有個小訣竅。花粉熱與其他過敏原引發的過敏反應，最大不同的地方在於「發病期」，花粉熱屬於季節性過敏，在每年3～5月或10～12月，因植物花期變化，患者才會開始出現過敏症狀；而常見的過敏原如塵蟎、動物毛，大多長期存在，因此發病期不分季節。

但並不是每個人接觸到花粉就會過敏。花粉熱主要與遺傳有關，只要家族中有類似過敏體質，家中其他成員就有可能會因為花粉過敏，幸運的是，花粉熱的發病狀況通常不超過40歲，且症狀會隨著年齡增長減少。

此外，大多數得了花粉熱的人往往都不自知，除了因為台灣花粉熱較不盛行外，主要是花粉熱的症狀與感冒類似，感冒可能過幾天就好，但生活環境中只要持續存在花粉，花粉熱患者的症狀可能會維持好星期，無論吃多少感冒藥都無法痊癒。

尤其有許多過敏性鼻炎患者反覆就醫，卻不見症狀好轉，建議有此困擾的民眾，可以至醫院進行「過敏原檢驗」，找出真正過敏「原凶」，才能對症預防。

若花粉熱症已經嚴重影響日生活，也可以使用類固醇、抗組織胺鼻噴劑、藥物緩解症狀，或考慮使用減敏療法，藉由口服過敏原，增加身體對過敏原的耐受性。

外來種的「豕草」屬於風媒花植物，容易引發花粉熱，在台灣西北沿海一帶、郊外地區有越來越多的趨勢。(圖/康健雜誌提供）

●預防勝於治療！實用3招防花粉熱

花粉熱預防勝於治療，若已知過敏來源，在該植物的花季時可以參考以下3點作法，減少暴露在致敏花粉的機會：

1.開花季節減少外出活動，避免接觸過敏原。

2.室內可以使用空氣清淨器過濾空氣。

3.盡量避開花粉濃度較高的上午5～10點，或是挑下雨過後外出，並且要記得戴口罩、眼鏡及帽子。