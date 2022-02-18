依據疾管署監測資料顯示，截至今(2022)年2月15日，急性病毒性A型肝炎本土病例達28例，相較去(2021)年同期(11例)顯著增加；進一步分析發現其中18例為泰籍移工，分別為桃園市10例、臺中市3例、臺南市2例及新北市、彰化縣與南投縣各1例。經疫情調查發現，多數病例具有生食習慣，例如攝食可能受汙染的肉類(牛肉或豬肉)等。

●病毒性A型肝炎 糞口為主要途徑傳播

疾管署說明，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染。

而A型肝炎潛伏期約15至50天，平均為28至30天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸，大多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

●避免生食生飲 接種疫苗降低感染風險

疾管署強調，務必落實正確洗手及注意飲食衛生，處理食材時應將生熟食分開處理，避免生食生飲或食用未完全煮熟的餐點，聚餐共食時應使用公筷母匙。

此外，建議無A型肝炎保護性抗體者(A型肝炎IgG抗體檢驗陰性)，可前往醫療院所自費接種2劑A型肝炎疫苗，以降低感染風險。

●養成良好衛生飲食習慣 出現不適快就醫

疾管署提醒，平日應養成良好的飲食及衛生習慣，如有不適症狀請儘速就醫，並確實告知醫師相關旅遊史及飲食史，以及時得到適切的診斷及治療；同時籲請臨床醫師加強疑似病例通報並詳細詢問病史，以利衛生機關及時疫調與介入處理，避免疫情擴大。