去年10月行政院為振興經濟推出振興5倍券，緊接著各部會紛紛響應推出加碼券，共計8大券種，分4周抽籤，使用時間至今年4月30日止。隨著截止日期逼近，Line Today針對民眾加碼券使用情況進行線上投票，結果竟以選項「我沒抽到加碼券」獲最多票，而底下也有上百位網友回饋對加碼券的不滿之意。

投票活動主要以「我沒抽到加碼券」、「部分花掉」、「全部花掉」、「都沒花掉」等4個選項詢問民眾使用狀況，其中以「我沒抽到加碼券」獲11320票得最多票數，「部分花掉」9741票次之，「全部花掉」8985票排行第三、「都沒花掉」7679票居末；顯見許多民眾連抽都沒抽到。

該活動引起網友熱烈響應，除了有超過3萬人參與投票外，也有上百名網友在底下留言反應加碼券實際使用情況。不少網友認為加碼券中籤率太低，一張都沒抽到，「我好像什麼都沒有」、 「國家級邊緣人」、「就邊緣人啊，爛抽獎機制，一樣有繳稅，別人重複抽，我一張也沒有」、 「難抽死了，還說比之前多」、「根本沒抽到，超級邊緣人」。

也有不少中籤網友雖然有抽到券，但卻覺得用起來不方便， 其中又點名動滋券較上一次變動過大，使用範圍受限，許多人因此棄用，「今年動滋卷超難用的，週遭朋友都放棄使用」、「中了動滋券這張燙手山芋，可以用的地方太少了，直接不領了」、「動滋券超難用」、「動滋卷根本改超大」、「登記動滋券後才發現不能買體育用品」、「動滋卷都沒地方花，真的很爛」。