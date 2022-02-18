《正常發揮》

國民黨台南市議員謝龍介日前宣布將爭取國民黨台南市長提名，將面對不分區立委陳以信及前立委高思博的競爭。針對他若出戰台南，謝龍介自己評估，他目前的勝選機率是20％至25％左右。

謝龍介17日在中天政論節目《正常發揮》中表示，國民黨主席朱立倫若到高雄、台南去選，整個氣勢會帶上來，戰略拉高，連民進黨都會頭痛。但如果沒有善用執政優勢，串連不起來，那就糟蹋了，無形之中就會多掉了一、兩個縣市。

謝龍介接著表示，他是打死不退選，但是假如朱立倫御駕親征台南市，他還能硬選嗎？因為朱立倫在戰略上明顯比他去參選更高，這是不爭的事實，不過，如果朱立倫不來台南市，怎麼跟他協調，到今天都還沒有人跟他談。

謝龍介認為，現在已經開始打選戰了，台南市長黃偉哲是個好人，但就是沒有魄力。而他會一點一滴提出台南市的需要，他是挑戰者，民進黨在台南執政了29年，要去讓選民願意翻轉，現在就要跟他交心溝通。謝龍介自己評估，離贏還有很大一段距離，他自己目前的勝選機率是20％至25％左右，而50％以上才有比賽權。謝龍介提出勝選方式，就是先贏到士氣，累積不同變數，然後創造不同議題和變數；台南、高雄、屏東候選人若沒有創造變數，民進黨候選人就真的會躺著選。