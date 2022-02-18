2022年底台北市長選戰，將在年底舉行，藍綠白三大陣營都將推人出戰，資深媒體人趙少康直言，蔣萬安代表國民黨出馬，大勢底定，最大問題是台北市副市長黃珊珊蓄勢待發；面對民眾黨威脅，民進黨基本盤最高可拿約42％的得票率，如果黃珊珊得票超過18％，蔣萬安就岌岌可危。對此，媒體人韋安忍不住感嘆「天下是靠打出來的，不是靠讓和等出來的」。

趙少康17日在臉書貼文表示，面對朝大野小、民進黨一黨專政導致亂象叢生，國民黨在這次選戰必須力保現有的14個執政縣市一個都不少，在民進黨結合中央行政資源及黨媒合一的攻勢下，國民黨已經退無可退。更進一步，年底必須力拚拿回基隆、桃園、新竹及台北市，擴大地方執政實力。

趙少康直言，台北市由蔣萬安出馬則大勢底定，最大問題是黃珊珊蓄勢待發，面對民眾黨威脅，民進黨基本盤最高可拿約42％的得票率，如果黃珊珊得票超過18％，蔣萬安就岌岌可危，除非藍軍選民出現「策略性投票」，否則最後只會讓民進黨漁翁得利，是我支持藍白合的主要原因。

對此，韋安17日亦透過臉書發文指出，「趙的言論，完全是混話，這麼可以天天漲他人志氣，滅自己威風。完全和前台北市長郝龍斌一樣，先天失敗主義論調。天下是靠打出來的，不是靠讓和等出來的」。

年底縣市長，國民黨拚+1 國民黨中常會通過直轄市議員提名辦法，也宣布成立中央選舉提名委員會，這個委員會的功能外界還有雜音，相信朱主席都聽到了，會做出最睿智的決定，對年底縣市長布局，我則認為有幾點必須關注。 面對朝大野小、民進黨一黨專政導... 由趙少康發佈於 2022年2月17日 星期四