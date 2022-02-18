來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），擁有天使臉蛋、魔鬼身材，常用社群網站和粉絲分享生活，不時也會PO辣照福利，在IG有220萬粉絲追蹤，今（17日）她曬出一段換裝影片，不但只穿著馬甲秀出有料身材，還直接放送換裝過程，撩得粉絲心癢癢。

影片中，李元玲穿著細肩帶馬甲上陣，胸前還有個大蝴蝶結裝飾，格外誘惑的是，她下半身的裙子還沒穿好，只穿著安全褲和蕾絲吊帶襪，更顯得美腿修長，而原本就性感的氛圍，加上她換裝時不時扯衣拉裙，令前凸後翹的S曲線格外撩人，最後才套上黑紗裙，整個人女王氣場全開。

李元玲一開始只穿蕾絲吊帶襪入鏡。（圖／翻攝自IG）

李元玲Po影片的同時，還撩粉絲「Ok ?」立刻吸引許多網友暴動留言「哪次不ok」、「Very nice」、「妳穿什麼都很ok」、「很可以」、「這太犯規，好辣」。

李元玲平時不吝展現好身材，卻不斷遭網友質疑是P圖，她曾曬出自己的真實身材照和運動影片，霸氣回擊：「現實生活的我就是這個樣，靠努力把自己練成想要P的角色，才有滿足感。」並向酸民喊話：「酸民可以繼續酸，因為他們不曾為自己努力，只能靠酸別人來抬高自己。」