湯圓是傳統習俗美食，不少人習慣在冬至以及元宵節來一碗應景，但就有網友疑惑，表示冬至才吃完湯圓，為何元宵節又要再吃一次，引發討論，就有內行人解答，表示這2種日子吃的是不一樣的，但許多人都搞不清楚。

網友在PTT八卦版發問「冬至吃湯圓元宵節也是？」，他表示，元宵節當天收到媽媽訊息，要求早點回家吃湯圓拜拜，雖然自己是無神論者，但還是回家跟家人相聚開心一下，但不解為何冬至之後又要吃湯圓，且每次吃完都是固定自己清鍋洗碗，質疑為何一年要吃2次湯圓。

文章一PO出，隨即有不少內行鄉民出面解答：「元宵和湯圓不一樣好嗎」、「你是不是沒吃過元宵 那跟湯圓不同」、「元宵湯圓用滾的 冬至湯圓用包的」、「真的一堆人不知道湯圓跟元宵差異耶」、「現在一堆人都吃湯圓，就以為是元宵」。

事實上，農糧署也曾在元宵節前2天特地貼出秒懂圖，指出湯圓與元宵的不同，湯圓是糯米粉糰包入餡料，再用手搓成湯圓，元宵則是將餡料放置在糯米粉上，不斷重複沾水，搖到成行為止。餡料部分，除了傳統無餡料的紅白小湯圓外，鹹的甜的都有，元宵則是只有甜餡。口感方面兩者也有所不同，湯圓含水量較高，軟糊黏口，元宵則是餡料口感較硬，整體有嚼勁。