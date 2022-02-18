2022年桃園市長選戰，民進黨和民眾黨人選幾乎到位了，國民黨近期則傳出台北市議員羅智強、立委魯明哲和萬美玲等人選。國民黨桃園市議員黃敬平卻透露，國民黨即將公布的桃園市長人選，會跌破大家眼鏡，甚至讓他嚇到吃手手。

黃敬平17日在政論節目《前進新台灣》中表示，他希望羅智強來選桃園，但是他17日聽到一個消息，國民黨幾乎已經確定要提名的人選。他說，與其是「那個人」出來選，不如由羅智強來選，羅智強至少較有議題操作的能力，而國民黨即將公布的桃園市長人選，會跌破大家眼鏡，甚至讓他嚇到吃手手。主持人問，你講的是現任立委嗎？黃敬平回說，「我就不多說了」。

黃敬平表示，當聽到國民黨可能提名的桃園市長人選，他認為選起來會很吃力，有機會但會很辛苦，甚至會陷入一直在攻防的局面。但若是由羅智強來選桃園，會比較有議題爆發力和戰鬥力，至於選不選得上則是另外一回事。他並說，羅智強除了有爆發力，還可以母雞帶小雞，帶動所有議員相輔相成的戰力；他曾陪羅智強從平鎮走到楊梅，有很多桃園鄉親為羅智強加油打氣，甚至騎摩托車、腳踏車陪他，可見他在桃園有不少人支持。

黃敬平強調，羅智強本身有知名度和戰鬥力，但國民黨若確定提名「那個人」去選桃園，他會憂心忡忡。但還是希望大家團結，若真的提名了，他還是會支持，沒有辦法。