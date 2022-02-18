殲-20夢幻科技感極致影像官宣

最近中共製作了殲-20的最新版官宣，主要強調這款最新式的5代戰機正式配置了完全由中國自行研發的國產發動機，另外近日首次出口到巴基斯坦的殲-10C戰機，也是因為換上了國產發動機、解決了後勤保障問題才順利成交。而這兩款戰機所使用的正是整個研發進程長達30年的渦扇-10B（WS-10B），它的全面量產與裝備，對中共空軍的裝備發展有著極為重要的意義。

殲-20已服役多年，直到今年才正式官宣使用國產發動機。不過消息也透露，殲-20發動機的主要目標是WS-15，但其研發進度仍未完成。（圖／央視截圖）

中共自行研發航空發動機的歷程備極艱辛，最早在1964年由第三機械工業部主導航空發動機研製，一直鑽研到1984年，當時還有與發動機配套的殲-9戰機計劃，發動機的代號定為「太行」，一直開發到渦扇-6後終止計劃。雖然太行計劃沒有成功做出國產航空發動機，但20年下來培養了不少渦輪發動機的技術人員。1987年「太行」項目由瀋陽發動機研究所（606所）接手，原訂做為1985年立案的首架自行設計3代戰機殲-10的配套發動機。

中航工業公司官宣最近公開了一些殲-20試飛階段的歷史資料，資料顯示殲20在試飛之前就已經準備了向量推力發動機的試車台。（圖／網路）

WS-10發動機最初是以美國通用動力F101渦輪扇發動機改良而來的民航版CFM-56II為模型，當時這款發動機在1982年獲得美方授權生產，瀋陽發動機研究所接手WS-10計劃後，就拿CFM-56II來改為軍用，因此其設計架構是比較接近美製系統的。此外，原打算模仿俄製AL-31的控制裝置，但一直未能成功，最後還是自行開發了全權限數位發動機控制技術，光這一項就花了20年的時間才完成。

中共殲-20官宣影片截圖。（圖／微博）

瀋陽發動機研究所在WS-10開發初期設定的配套戰機是殲-11B，以替代它所使用的俄製AL-31發動機，再逐步擴大應用至殲-16、殲-10B/C與殲-20上。1987年設定研發計劃與建造驗證機，2年後首次試車。1992年測試結果軍方並不滿意，因此在設計上大幅變更，1997年又完成加強推力版的WS-10A，2001年用殲-11進行首飛，連續幾年的試飛後，2005年開始做發動機壽命測試，2006年開始量產並配置在新出廠的殲-11B上，2008年首次在珠海航展亮相，讓西方的軍事觀察家大感驚訝，沒想到中國能這麼快就從無到有做出國產軍用航空發動機，而且技術規格上可以趕上俄製AL-31。當時的大陸媒體也大做宣傳，一些美國的國防專家則呼籲要警惕中國航空技術的快速進展。

近日在網路上流傳已交付巴基斯坦的殲-10C出口型戰機，機尾已塗上巴國國徽。（圖／網路）

殲-10C才開始交付巴基斯坦，但要趕上3月獨立紀念日有25架飛越觀禮台可能性很低。（圖／推特@PSFAERO）

速度快不是沒有代價的。2005年底完成定型審查後急著推上量產線，很多測試還不夠，首架換裝WS-10A發動機的殲-11B試飛時多次發生發動機葉片斷裂等重大事件，只好讓新出廠的殲-11B再換回俄製AL-31，負責生產的中國航太工業公司也承認渦扇-10A有嚴重的品質問題。這些品質問題一直到2010年才大體解決，開始定型進入服役，但是發動機壽命仍與俄製發動機有極大差距，為此中國航太進行品質改善計劃，以延長發動機翻修的周期。

到2011年第2批殲-11B出廠時就裝備了WS-10A，正式開始服役。此時大推力版的渦扇-10B也研發完成，2016年量產的殲-10C戰機即是裝備WS-10B，2018年珠海航展上1034號的殲-10B原型機，則是首次裝上帶有推力向量噴管的WS-10B-3發動機。2021年使用WS-10B發動機的殲-10C開始服役，同時匿蹤版WS-10C也被發現安裝在殲-20隱形戰機上。該發動機的推力增強至147kN，具備鋸齒狀噴嘴，且推力、壽命和可靠性都較俄製AL-31F M2更高。整體而言，除了殲-11B、殲-16、殲-10B/C與殲-20之外，WS-10系列發動機還將應用在預定的彈射型艦載戰機殲-15上。目前據說還有更新版的WS-10G型發動機，具備矢量技術，推力增至155kN，但尚未對外曝光。

殲-10C換裝了國產發動機WS-10B後，才真正解決出口後的後勤維護問題，跨越了最後一道出口的技術障礙。（圖／中國軍網）

大陸國產發動機完成研發並進入戰備應用，對中共空軍意義重大，過去依賴進口俄製發動機的狀況終於獲得改變，更重要的是培養了一批發動機技術的專家與產業，目前雖然國產發動機性能仍與美俄等國有不小差距，但至少已形成自身的技術路線，能夠獨立發展各式航空發動機，目前需要的就是加緊培育人才並擴大投入，以求技術上能追趕上其他先進國家了。