中山大學晶體研究中心今天與立陶宛物理科學暨科技中心(FTMC)成立「台立半導體暨材料科學中心」,將結合台灣的晶體技術與立陶宛的雷射科技等各自優勢,共同發展先進雷射系統。

經濟暨創新部次長尤爾古提斯(Vincas Jurgutis)、外交部對外經濟關係暨經濟安全政策司司長克雷維涅(Dalia Kreiviene)等立陶宛高階政府官員出席在FTMC舉行的開幕式,隨後登場的半導體暨材料學工作坊則有台立雙方線上、現場總計超過50名教授與研究員參加。

駐立陶宛代表黃鈞耀致詞表示,台立半導體暨材料科學中心(Taiwan and Lithuania Center for Semiconductor and Materials Science)可望成為雙邊產業合作重要里程碑;其中,共同發展的固態碟型雷射技術未來可應用於台灣與立陶宛的精密機械、金屬加工和半導體等產業。

尤爾古提斯指出,欣見立陶宛與台灣去年10月簽署合作備忘錄後,短期內即有具體進展,台立半導體暨材料科學中心未來可望是立陶宛及歐盟半導體生態系的重要部分。

克雷維涅則說,半導體牽動地緣政治變遷,立陶宛計畫強化國內相關產業能量,非常歡迎台灣分享專業經驗。

國家發展委員會主委龔明鑫去年10月率「中東歐經貿考察團」訪問立陶宛期間,台立雙方簽署6項合作備忘錄,其中就涵蓋雷射與半導體科技領域。

黃鈞耀接受中央社採訪表示,台立雙方預計今年內、最快半年內開發第一部原型機,相關研發成果未來除了可供雙方產業界推動進一步新創合作,也將是台灣中東歐投資基金的潛在投資標的。

國發會1月宣布出資2億美元成立「台灣中東歐投資基金」,預計優先投資立陶宛,並聚焦對台立雙方皆具戰略利益的產業。

中山大學晶體研究中心教授周明奇也出席今天在立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)舉行的開幕式。他會後接受中央社採訪時說,晶體研究中心與波羅的海國家已有約7年的合作經驗,2020年3月更進一步在拉脫維亞成立「台灣與波羅的海國家物理研究中心(TBRCP)」,也有立陶宛科學家參與。

周明奇指出,在去年12月舉行的台灣雷射光電展,德國雷射大廠Trumpf首度展示高功率碟型雷射系統,主要用於異質金屬焊接、車用電池切割、太陽能電池板切割、高精度鑽孔等,從應用面來看,相關雷射系統是技術發展重要方向。

周明奇表示,台立半導體暨材料科學中心也是產、學、研人才培育平台,期待未來能在與立陶宛合作雙贏的前提下,加速達成台灣全雷射系統自主的目標。(編輯:楊昭彥)1110218