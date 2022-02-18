2022年台北市長選舉，國民黨可望推出立委蔣萬安出馬；民進黨以衛福部長陳時中呼聲高之外，傳前交通部長林佳龍也有意參選；民眾黨則以台北市副市長黃珊珊出戰機率最高。媒體人吳子嘉認為，泛藍軍分裂，是民進黨能不能選贏的關鍵；所以民進黨在台北市，是寄希望於黃珊珊。

吳子嘉17日在《關鍵時刻》節目中認為，不管怎樣，民進黨都會要陳時中去選台北市長，因為陳時中是總統蔡英文的愛將，而林佳龍的目標可能是要攻大位。台北市長選戰候選人，蔡英文100%會給陳時中。可是林佳龍對台北市的這種表態，看來是以戰逼和，也就是說他如果不表態，這整個事情就會跟他沒關係，而在雙北有很多議員、還有各地議員，若林佳龍都不講話，在派系裡的聲音可能就不見了。所以他在台北市積極表態。

吳子嘉指出，林佳龍在台中第二選區仗打得很漂亮，有建功，是加分再加分，而陳時中目前就是苦守台北市。

吳子嘉認為，從選情來看，泛藍軍分裂，是民進黨能不能選贏的關鍵；以民進黨的基本盤，在台北市一定輸，沒有機會；但若是「三腳督」，就有機會。所以民進黨在台北市，是寄希望於黃珊珊。

吳子嘉點出，黃珊珊參戰黨籍現在到底是民眾黨、親民黨還是無黨籍，還搞不清楚，目前看起來是分裂的狀態，而在名不正言不順的情況下，黃珊珊要怎麼拿到民眾黨的基本盤呢？這就面臨了一個考驗。因此，他鼓勵黃珊珊應該加入民眾黨，因參戰黨籍模糊不清，就代表決心不堅定，這樣恐拿不到多少泛藍票；他們也有做民調，大致上，黃珊珊可能在18%以下。