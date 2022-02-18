美國股市主要指數今天收黑。隨著華府與俄羅斯因為烏克蘭危機，關係日趨緊繃，投資人紛紛把目光轉向防禦型類股和債券、黃金等避風港。

道瓊工業指數重挫622.24點或1.78%，以34312.03點作收。

標準普爾500指數下挫94.75點或2.12%，收4380.26點。

科技股那斯達克指數挫跌407.37點或2.88%，收13716.72點。

費城半導體指數大跌133.09點或3.74%，收3422.60點。（譯者：楊昭彥）1110218