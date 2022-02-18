為評估男性飲食中植物攝取量對勃起功能障礙產生的影響，邁阿密大學米勒醫學院組成的研究團隊，針對超過2,500名男性進行飲食頻率問卷調查。結果發現，採取健康植物性飲食的參與者，出現勃起功能障礙的機率降低2%，且勃起的品質更佳。

這份研究已刊登在2022年1月份的期刊《泌尿學》。勃起功能障礙的原因可分為生理性與心理性兩大類。就前者而言，主要是因為糖尿病、心血管疾病、中風、身體質量指數較高或新陳代謝症候群等慢性疾病，導致末梢血液循環不良，進而造成勃起能力退化；後者則來自不正常作息與壓力所造成。

部分觀點認為，隨著年齡增長，體內睪固酮逐漸下滑，讓勃起功能出現障礙的機率逐漸上升。此時，多攝取動物性蛋白質可改善男性睪固酮水平，進而改善男性勃起功能的品質。

然而，長期攝取過量的動物性蛋白的攝取，恐容易增加飽和脂肪與膽固醇的吸收，造成心血管疾病的風險增加，反而淪於末梢血液循環不良而讓人產生「力不從心」的問題。

為了解男性飲食中植物攝取量與勃起功能障礙的關係，研究團隊透過國家健康與營養調查(NHANES)遴選2,549名男性，並蒐集其身體健康狀況與併發疾病、

飲食與勃起功能障礙等去識別化資訊。

研究團隊排除年齡小於20歲與大於70歲的樣本、不完整的植物性飲食指數，以及擁有前列腺癌病史參與者，並讓所有參與者進行食物頻率問卷。依據問卷調查結果，研究團隊擬定了總體植物性飲食指數與健康性植物性飲食指數。兩者得分越高者，意味著植物性食物的攝取量愈大。

在研究團隊分析的2,549名男性中，1,085人(約42.6%)勃起品質良好，1,464人(57.4%)出現相當程度的勃起功能障礙。就有勃起功能障礙的參與者來說，通常能順利勃起的人共521人(20.4%)，有時能順利勃起的患者共690人(27.1%)，從來無法勃起的人共253人(9.9%)。

所有參與者的平均年齡與身體質量指數，分別為54歲與28.8公斤/公尺平方。植物性飲食與健康植物性飲食的平均指數分別為50分。

透過多變項羅吉斯迴歸分析，研究團隊發現採取健康植物性飲食的參與者，出現勃起功能障礙的機率下降2%。至於採取植物性飲食的參與者，則對勃起功能障礙不產生影響。

研究團隊總結，採取健康植物性飲食與降低勃起功能障礙存在著關聯性；但這不意味著採取健康植物性飲食就能保證順利勃起，而是這樣的飲食法不會為勃起功能帶來負面影響，而它帶來更健康的生活型態往往能促成更好品質的勃起。

植物性飲食意味著不限制動物性蛋白的攝取，但整體而言乃是以攝取植物為主；健康性植物飲食則是大量攝取蔬果、全穀物與豆類等食物，油脂則採取橄欖油等健康油脂，並減少精製澱粉與含糖食物。此外，健康植物性飲食每日攝取超過7份的植物性飲食。