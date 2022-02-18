屏東春日鄉大漢山偏僻山區，去年底被台電工程人員發現一具上吊屍體，由於屍身已「木乃伊化」，警方初期還「錯判」性別，完全無法辨識身分情況下，案情一度陷入膠著，幸好在鑑識人員的努力下，運用鑑識科技重建指紋，終於找出木乃伊的真正身分。同樣在屏東，還曾發生歹徒行竊失風，卻故佈疑陣偽裝成性侵案，也是靠著警方花3年多的時間，修補破碎指紋，終於逮捕兇嫌歸案，顯示「指紋比對」已成警方重要辦案利器之一。

過往警方鑑識人員在科技不足下仍努力協助破案，辛勞程度可想而知。以桃園縣長劉邦友公館血案、彭婉如命案等重大刑案為例，現場空有歹徒遺留的指紋，卻因為可供比對的指紋檔案不足，以致案情迄今難以突破。1999年間震驚社會的屏科大女學生命案，原本案情也陷入膠著，多虧警方鑑識人員的努力，終於在2003年宣告破案。

時間回到1999年10月6日，屏東科技大學4年級林姓女學生被同學發現陳屍在租屋處，上半身赤裸、胸前被砍數十刀，下體被插入飲料瓶，死狀悽慘，兇嫌故意在死者左下腹部咬一口，留下齒痕，佈置成性侵殺害現場，企圖誤導警方辦案。

警方鑑識人員當時在現場的報紙、瓶子上，採集到凶嫌所遺留下來的5枚相對明顯的指紋，當時就針對屏科大師生、附近可疑人物進行指紋比對，當年共比對了超過6千人，也創下當時單一案件刑案現場比對嫌犯人數最多紀錄。即使採到兩項關鍵證據，但時間一天天過去，案情卻石沉大海，成了一樁懸案。

傳統人力指紋比對耗時費力，輔以數位科技讓辦案事半功倍。（圖／報系資料照，ctwant合成）

由於當時設備不夠先進，刑事局指紋鑑識專家花了近3年時間，鍥而不捨下總算修補成功1枚破碎指紋。冥冥中自有註定，犯案時23歲卻仍未服兵役的嫌犯陳能毓，此時終因即將服役而有指紋建檔，警方鎖定後，再前往他家中蒐集DNA，與當初咬痕上的一經比對，總算讓逍遙法外的陳嫌落網俯首認罪。

陳能毓訊後被依強盜殺人等罪嫌送辦，檢察官對他提起公訴，求處死刑，起訴書指出，陳男不事生產，且與被害人素不相識，只因偷竊錢財即起意殺人，手段兇殘，破壞校外學生住宿安全，事後又故佈疑陣誤導方向，浪費龐大警力和國家財力，對社會治安有不良示範，足見其惡性深重，泯滅人性，有與社會永久隔離的必要，請判處死刑，以昭炯戒；但法院最後處以無期徒刑定讞，陳男逃過一死。

「現代科技輔助下，讓懸案發生的機率降低。」屏東縣警察局鑑識科長許清桂表示，縣警局經過長時間的籌備、專業人才的培訓、以及民間力量的協助下，大幅提升鑑識及分析數位證物能力。科技偵查警力經過長時間受訓，培養關聯式分析與科技證據取得的能力，將數位科技導入警政執法，協助偵破各項案件，並從中爬梳脈絡軌跡，各單位彙整相關資料，讓辦案事半功倍。

此外，屏東縣警局建置「指紋遠端比對工作站」採獲指紋，可立即與刑事局資料庫連線比對，爭取辦案時效，平均1個指紋最快能在1至2小時內比對鑑定完成，除了協助快速鎖定犯嫌身分，也提供無名屍及路倒、失智長者的身分鑑定服務，為他們找到回家的路，不但解決尋人問題，更能降低社會成本。

屏科大女學生命案兇嫌陳能毓落網後，被求處死刑，但法院最後處以無期徒刑定讞，陳男逃過一死。(圖／報系資料照)

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