國道三號南下301公里處今天早上6時許發生一起貨車與聯結車事故。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真）

國道3號南下301公里處左右今天早上6時多發生一起嚴重車禍，一輛大貨車與砂石車發生事故，大貨車車頭幾乎全毀，22歲大貨車駕駛被拋出車外，救出時已無生命跡象，送往嘉義市聖馬爾定醫院急救，搶救後宣告不治，詳細事故原因由國道警察調查中。

國道警察指出，今天早上獲報國道3號水上系統會入口發生交通事故，現場為一輛大貨車自撞護欄後，側翻停在外側車道上，砂石車閃避不及撞上，造成貨車駕駛重傷，初步調查聯結車司機並無酒駕等情形，貨車駕駛是否酒駕，則委託醫院抽血檢驗中。