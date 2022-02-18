臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨中常會16日核定黨主席朱立倫宣布的「中央選舉提名委員會」8人名單，負責核定年底九合一選舉提名。新北市市長侯友宜、台中市市長盧秀燕、17日都以「不宜球員兼裁判」為由婉拒，黨中央隨即聲明尊重侯、盧的決定。對此，大批網友非但未批評兩人，反而還盛讚其決定，認為他們前途無量不該蹚渾水，更有人痛批朱的用心可議。

國民黨核定提名委員包括朱立倫、侯友宜、盧秀燕、嘉義市市長黃敏惠、高雄市前市長韓國瑜、副主席夏立言及連勝文、黨祕書長黃健庭等8人。中常會16日核定名單後，不到1天，侯、盧、黃三位現任市長都婉拒，8位委員剩5人，是否另覓遞補或維持5人，黨中央尚無定論。

依《中國時報》18日報導，在侯友宜、盧秀燕表態後，黨中央一度表示錯愕，隨即發聲明稱，朱立倫日前與侯、盧深談，團結打贏年底選舉是最大共識；中央黨部尊重侯、盧的決定，更感謝兩人表達全力支持黨提名候選人，展現共同打贏選戰的決心。

侯友宜、盧秀燕皆婉拒擔任黨內中央選舉提名委員會的消息，引發熱議。網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關新聞連結留言：「支持漢子和燕子的決定！不要蹚渾水！」、「這兩人是國民黨的希望，更要愛惜羽毛」、「侯、盧果然都是聰明人」、「朱立倫先內定參選人，再組提名委員會為他背書，將來勝選是朱功勞，敗選則與朱無關，人家也看得出來」、「朱連自己提拔的侯都搞不定，協調能力不足如何當掌舵手？高層若不能摒棄私心無私奉獻，如何讓人民對藍營有信心？」