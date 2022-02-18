環保業者許勝州，遭檢舉於2020年11月向金主借資，成立丰偉環保科技股份有限公司，吹噓丰偉公司前景可期，對外招攬投資，疑涉「印股票換鈔票」，涉嫌驗資不實、證券詐欺3億元，違反公司法、證交法。台北地檢署17日指揮調查局新北市調查處兵分7路搜索，約談許勝州、丰偉公司登記負責人許經運等8人到案。檢察官訊後，18日凌晨諭令許勝州、許經運各以200萬元交保。

新北市調處獲報，指許勝州、許經運等人涉嫌於2020年11月25日向金主借資，在台中市龍井區成立丰偉環保科技公司，吹噓丰偉公司前景可期，投資獲利頗豐，發行1180多萬股，並製作不實內容之投資評估報告，對外吸金，估計不法獲利3億元。

新北市處認為，許勝州等人以虛偽繳足股款之證明，辦理公司增資登記，涉嫌違反《公司法》第9條應收股款股東未實際繳納而以申請文件表明收足、《證券交易法》第20條第1項及第171條第1項第1款證券詐欺罪嫌。新北市處昨執行搜索7處，預計訊問嫌疑人許勝州、許經運8人，陸續移送北檢複訊。