今晚起鋒面通過，清晨已有前緣水氣抵達，各地開始出現間歇飄雨，中部以北越晚雨越大。氣象專家吳德榮指出，明起一波強冷空氣南下，全台將濕冷到下周一，下周日晚上到下周一清晨，低溫急探10度以下，中、高海拔山區有機會降雪。

今各地氣溫：北部13至21度、中部14至23度、南部15至25度、東部15至25度。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，接下來這波冷氣團威力強大，且伴隨大範圍、連續性降雨，全台又濕又冷，就算有零星空檔也很短暫。

最冷的時間點落在下周日晚上到下周一清晨，平地低溫恐跌破10度。海拔3200公尺以上的高山，若水氣、氣溫條件配合，未來幾天可期待下雪；甚至連海拔2000公尺以上的中海拔山區，也有機會見雪。

冷空氣要等到下周一白天到下周二才會逐漸減弱，氣溫雖緩慢回升，但各地仍有明顯雨勢。下周三又一波鋒面南下，氣溫止升回跌，再轉濕冷。