台北市議員羅智強日前發起400公里縱走台灣，感謝民眾對於四大公投案的支持，而自從他宣布不連任市議員後，近期就被點名選桃園、高雄市長，他今(18日)也在臉書透露，一路走到桃園、新竹、台中，「一路都聽到要我選桃園市長的聲音」，必須坦白地說，「這真的是讓我非常的意外！」

羅智強透露，一路走到桃園、新竹、台中，沿路都有民眾要自己選桃園市長，昨(17日)到南投，有一位民眾說知道他的腳不舒服，於是從高雄開車上來，就為了送一袋貼布，離開時並說「我支持你選桃園市長」，這次400公里謝票，一路都聽到要他選桃園市長的聲音。

在謝票之旅出發前，羅智強指出，完全沒有想過要選桃園市長這件事，到現在也不知道為什麼大家一直點名自己去參選桃園市長，可是一路走來，不分城市，遇到無數民眾，希望他選桃園市長，「這個聲音我聽到了」。他也說，對自己來說，最重要的就是一路支持自己的各位朋友，「如果這是大家希望我做的事情，我當然有義務認真思考，但我沒有辦法現在就回答大家，畢竟，這件事情的聲浪來得太快，並沒有心理準備回答這個問題！」

另外，羅智強也透露，此時此刻的他，並沒有一定要選或不選，只希望多聽聽大家的意見，不管是贊成還是反對他選桃園市長。