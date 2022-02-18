年僅25歲的臉書百萬直播主丟丟妹（李明珊），12日突拋出「無限期停播」震撼彈，儘管3天後復工，是非仍不斷，有網友於昨(17日)深夜爆料丟丟妹停播，是因為她爸爸經營的賭場遭人持槍奪財近千萬，引發外界關注；對此彰化警方證實此事，但與丟丟妹停播並無直接關聯。

昨(17日)臉書粉專「靠北直播主」出現了一篇投稿，寫著：「丟丟妹的爸爸福哥海產，過年期間在彰化伸港開賭場，結果被人持槍搶劫賭場，搜刮走了近千萬的現金，這才是丟丟妹停播的真相！」短短9個小時就累積1千7百多個讚，根據《三立新聞網》報導，彰化警方證實丟丟妹父親被人搶劫，但地點為推筒子賭場，賭資百萬不到，初步研判跟丟丟妹停播沒關聯。

丟丟妹個性爽朗、豪邁，每次開直播都吸引破萬觀眾收看，被封為新一代「直播帶貨天后」，12日卻無預警宣布「無限期停播」，但該篇貼文已被刪除，丟丟妹也於元宵節開工，自嘲快1個月沒有直播，公司都快破產了，不過出手依舊大方，抽獎送烤盤、純金牌、iPhone13，吸引快3萬網友上線收看、搶購海產等商品。

丟丟妹近日上節目《小姐不熙娣》坦言，曾被自家員工A錢，導致一個月損失1500萬，她連續看1、2個禮拜的24小時監視器，才抓到兇手原來是廠商的送貨司機和自家倉管，因廠商認定她的倉管也有錯，只願意賠償800多萬，剩下的錢通通由丟丟妹自行吸收，沒讓該名倉管賠償，只有把對方開除，「因為他也很老了，說難聽一點，賣家產給我，也沒那個錢」。