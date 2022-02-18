國民黨台南市議員謝龍介日前宣布投入台南市長初選，引發關注。針對謝龍介有無可能選上台南市長，台灣民意基金會董事長游盈隆17日表示：「過去謝龍介選立委差臨門一腳沒選上，要撼動黃偉哲是有困難，但如果票數能衝高拉抬議員席次，是還不錯。」對此，有網友直言：「謝龍介已經為黨犧牲多次，是不是能給他一個好區或當不分區立委，國民黨不要這樣欺負人。」

游盈隆17日在《中天新聞》政論節目〈新聞千里馬〉，探討2022選情。主持人馬千惠詢問游：「前立委沈富雄所提藍營南高屏黃金組合『南部若把李四川抽調，變成是台南謝龍介、高雄趙少康和屏東柯志恩的組合』，是否會牽動選情，帶來某些意外效果？」游表示，國民黨內也有人拋出黨主席御駕親征選台南市長，顯然是有危機意識的，但是有沒有效？以台南綠到出汁的程度，朱立倫去選真的會有效嗎？

馬千惠追問：「若是戰將謝龍介出戰台南，有機會上嗎？」游盈隆回應：「過去謝龍介選立委差臨門一腳沒選上，要撼動黃偉哲……是有困難啦……但如果票數能衝高拉抬議員席次，是還不錯，但選戰最後是看會不會贏」。

對此，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「謝龍介已經為黨犧牲多次，是不是能給他一個好區或當不分區立委，國民黨不要這樣欺負人」、「老將久經沙場，是不是能給個尊重？」「當初吳敦義就該讓他當不分區，真不知道國民黨怎麼想的」、「耕耘那麼久被空降部隊秒殺，任誰都不爽」、「有夢最美、希望相隨！換黨及人做看看！」「台南國民黨派誰都選不上，但也不該讓戰將白白送死」。