金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年底，國銀對中小企業放款餘額達8.68兆元、月增達1178.55億元。累計全年新增放款8762.93億元，雖較前年9144.88億元新高減少4.18％，仍創歷史次高，較年度新增3000億元目標達成率達292.09％。

金管會統計，截至去年底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額68.48％、月增0.87個百分點，占民營企業放款餘額70.83％、月增1.14個百分點，中小企業平均逾放比0.27％、月減0.02個百分點。

去年國銀單月對中小企業新增放款多落於300～700億元間，僅5月因國內疫情急遽升溫帶動紓困需求，8月疫情趨緩後接單意願提高、對周轉金等資金需求提升，單月分別新增1138.44億元及1045.37億元。去年12月適逢年底旺季，單月新增達1178.55億元、創全年新高。

銀行局副局長林志吉表示，受新冠肺炎疫情衝擊，國銀承作紓困等相關貸款大增，使近2年對中小企業新增放款大增。去年對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為華銀939.15億元、臺企銀858.48億元、一銀754.14億元、兆豐銀629.65億元、合庫617.01億元。