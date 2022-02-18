金管會緊盯金融機構不動產授信業務，2021年底選定10家銀行、7家信合社及3家票券公司，啟動第二波不動產授信專案金檢，目前仍在進行中，預計首季完成、第二季出具專案檢查報告。其中，有2家銀行因房貸金額及成長率偏高，2次均遭金管會納為金檢對象。

金管會聯手央行等各部會打炒房，2020年底選定10家銀行及3家票券公司，辦理首波不動產專案金檢。由於房市漲勢及熱度未減，去年底再度選定10家銀行、7家信合社及3家票券公司，啟動第二波不動產授信專案金檢。

檢查局副局長張子敏表示，首波不動產授信專案金檢所發現的缺失，已於去年5月18日發函督促各金融機構注意。不過，後續進行一般金檢時仍發現銀行出現房貸相關缺失，更發現有投資客利用銀行資金組炒房團，銀行授信面缺失達8項之多。

對此，金管會1月18日邀集39家銀行、信合社、票券總經理召開「銀行業不動產授信業務主要檢查缺失」視訊溝通會議，說明5大類缺失，包括購屋貸款7項缺失、土建融及餘屋貸款各3項缺失、工業區抵押貸款2項缺失，並要求檢討改善上述炒房團8項缺失。

張子敏表示，第二波不動產專案金檢名單，原則上與首波名單不重複，但有2家銀行因房貸金額、成長率均偏高，因而仍被納入檢查。目前專案金檢仍在進行中，預計首季完成、第二季底前提出整體專案檢查報告。