新冠肺炎疫情及美國聯準會縮減購債規模，衝擊銀行國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務（OIU）及證券國際業務（OSU）分公司等「金融3O」2021年獲利表現，其中以OIU由盈轉虧最慘、OSU年減達71％居次，OBU亦年減達13％。

OIU目前有9家壽險業開辦，截至去年底有效契約保單共842件、年減6.2％。去年新契約僅4件、年減達8成，新契約保費收入210萬美元、年減達87％。加上某家提列呆帳拖累，使去年OIU稅前虧損11.9萬美元，較前年稅前獲利260.5萬美元大幅轉虧

OSU截至去年底共有19家券商核准開辦，業務量1640億美元、年減4.2％，稅前獲利5299.1萬美元，年減達71.18％。證期局副局長蔡麗玲表示，主因美國去年第四季開始縮減購債規模及美債利率上升，券商對此減少債券部位規避風險，以及債券市場走空所致。

OBU截至去年底共有36家國銀、23家外銀開辦，整體存款餘額達2.89兆元、年增12％，但放款餘額2.17兆元、年減2.7％。銀行局副局長林志吉指出，疫情導致放款規模縮減，加上利息及投資淨收益同步減少，使去年稅前淨利901.3億元、亦年減13.13％。