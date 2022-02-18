金管會打炒房再出手，為強化銀行風險承擔能力，宣布即日起針對辦理自然人購置第3戶以上等5類不動產貸款，調升承作新貸、舊案續貸及轉貸案所適用的風險權數。外界預期，銀行為避免過度影響資本表現，承作5類不動產貸款將更謹慎，進一步掐緊炒房金流。

金管會為強化國銀不動產曝險計提資本的風險敏感度，去年1月修法納入風險權數改採房貸成數（LTV）法計算方式。修正後的不動產曝險，依擔保品性質、房貸成數及資金用途分為住宅用不動產、商用不動產及土地收購、開發及建築（ADC），適用不同風險權數。

金管會指出，目前共有35家銀行改採LTV法。有鑒央行自2020年12月以來，已四度調整選擇性信用管制措施打炒房，金管會考量部分不動產抵押貸款，在現行資本計提規範下將適用較低風險權數，此次發布令釋，提高五大類放款適用的風險權數。

首先，公司法人購置住宅貸款，屬於一般住宅用不動產曝險者，適用風險權數自20％提升至50％，屬於收益型住宅用不動產曝險者，適用風險權數自30％調升至100％。其次，自然人購置第三戶及以上購置住宅貸款，適用風險權數自30％調升至100％。

第三、購地貸款的土地屬於住宅區者，適用風險權數自100％調升至150％，屬於商業區者的適用風險權數則自150％調升至200％。第四，工業區閒置土地抵押貸款，適用風險權數自75～150％區間調升至200％。

最後，建築業以新建餘屋住宅為擔保所辦理的抵押貸款，此類屬於土地收購、開發及建築（ADC）類曝險者，適用風險權數自100％調升至150％，不屬於ADC曝險者的適用風險權數則自30％調升至100％。

銀行局副局長林志吉強調，此次調整不動產抵押貸款適用的風險權數，是為促使銀行審慎控管辦理相關貸款的相關風險，只有新承作案及舊貸案屆期續貸、轉貸才適用新制，舊案仍不溯既往，且依都更條例、危老條例或其他配合政府政策的重建案件亦排除適用。

林志吉表示，以去年第三季資本適足率估算，風險權數提升將使國銀資本適足率下滑0.47～0.58個百分點，平均普通股資本適足率、第一類資本適足率及整體資本適足率，將分別自11.95％、12.93％、14.82％降至11.48％、12.43％及14.24％。

若進一步觀察，林志吉指出，將有4家國銀的資本適足率，受新制影響超過1個百分點、介於1.1～1.6個百分點間。不過，這是連未到期舊案均一併計入後的估算成果，全體國銀即便如此仍在法定規定門檻之上，且實際影響不會這麼大。

金管會重申，銀行應落實執行不動產授信業務管理並強化內部稽核，且須依據自身風險承受能力進行授信限額及集中度控管，並適度評估增提備抵呆帳，以厚植風險承擔能力。將藉由對銀行場外監理、一般檢查及專案檢查，督導銀行落實情形、強化經營體質。