《櫃買市場》正基上櫃案審議通過 08:012022/02/18 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心審議通過正基(6546)上櫃案。 正基公司主要從事無線通訊模組之研發、設計及銷售，董事長為陳明哲，推薦證券商係凱基證券、國泰證券及兆豐證券，申請時資本額6億232萬9000元；正基公司109年度合併營業收入為26億6532萬5000元，稅後盈餘為2億8646萬8000元，每股盈餘為4.7元；110年前3季合併營業收入為23億5883萬1000元，稅後盈餘為2億8525萬6000元，每股盈餘為4.66元。 《櫃買市場》濾能上櫃案審議通關 《櫃買市場》達航上櫃案審議通關 #正基 #上櫃案 #審議通過 #合併營業收入 #稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心15日審議通過達航科技上櫃案 18:482022/02/15 財經 櫃買中心2/15審議達航科技上櫃案 15:592022/02/10 財經 《百貨股》富邦媒去年獲利續登峰 美日外資同聲喊買 17:222022/02/17 財經 櫃買中心2/16審議濾能公司上櫃案 15:522022/02/11 財經 櫃買中心15日審議達航科技上櫃案 09:412022/02/15 財經 櫃買中心17日審議正基公司上櫃案 09:512022/02/17 財經 櫃買中心16日審議濾能公司上櫃案 09:292022/02/16 財經 正基上櫃案 今審議 04:102022/02/17 證券．權證 櫃買中心2/17審議正基公司上櫃案 16:142022/02/14 財經 《櫃買市場》達航上櫃案15日審議、國邑＊申請上興櫃 08:352022/02/11 財經 《電子零件》美而快偕子公司搭NFT風潮 樂看今年營運 09:092022/02/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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