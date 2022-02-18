櫃檯買賣中心審議通過正基(6546)上櫃案。

正基公司主要從事無線通訊模組之研發、設計及銷售，董事長為陳明哲，推薦證券商係凱基證券、國泰證券及兆豐證券，申請時資本額6億232萬9000元；正基公司109年度合併營業收入為26億6532萬5000元，稅後盈餘為2億8646萬8000元，每股盈餘為4.7元；110年前3季合併營業收入為23億5883萬1000元，稅後盈餘為2億8525萬6000元，每股盈餘為4.66元。