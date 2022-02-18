昨天在NBA場上湖人以106：101擊退強敵爵士，拿下寶貴勝利，不過在本場比賽陣中大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)腳踝遭遇嚴重扭傷，最後被隊友攙扶下場並接受檢查，目前完成X光片檢驗，報告顯示並未傷及骨頭，但將進行MRI檢查，媒體推估他至少要缺席兩周賽事。

Anthony Davis is expected to miss at least two weeks with the ankle injury he suffered last night, according to @mcten.https://t.co/Uyc6frVn4s — Silver Screen and Roll (@LakersSBN) February 17, 2022

戴維斯在第二節剩下3分多鐘時受傷，當時他與爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)在禁區要位，隨後轉身接到隊友蒙克(Malik Monk)傳球，但落地時不慎削到戈貝爾的腳，失去平衡造成右腳「L型大扭」，他當場倒地抱腿哀號，面露痛苦。

隨後全隊上前關切，而他的情況看似不樂觀，下場時需要兩名隊友攙扶，中場休息時必須拄著拐杖才能行走。之後《ESPN》透露戴維斯的傷勢至少要休養兩周，球隊會在明星賽後重新對他進行評估，明確復出時間還要再安排。

Anthony Davis goes down grabbing his right ankle. He was helped off the court and headed straight to the locker room. pic.twitter.com/c60eXALIIl — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 17, 2022

而對明星隊友戴維斯受傷，球隊老大哥詹姆斯(LeBron James)相當痛心，他說：「看到戴維斯那樣倒下讓我感到難受，我希望他沒事，他的健康對他自己和球隊來說，都是最重要的事，他會很快回歸，但不需要倉促做出決定。」對戴維斯傷勢詹姆斯仍保持樂觀。