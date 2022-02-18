台灣本土Omicron疫情至今未歇，醫師沈政男表示，雙北如今變成疫情焦點，其中新北染疫設計師這例相當關鍵，昨天新增的個案多是由這案延伸出來的，如果設計師可傳給那麼多人，恐意味著這個群聚不那麼好處理，因為他們聚餐又唱歌，且各自都有自己的生活圈，加上現在已開學了，疫情是否傳入校園必須要好好觀察。
沈政男昨在臉書上發文表示，Omicron已經正式從桃園跨越新北，傳到了台北市。2月17日新增的確診個案中，多是來自新北設計師（案19665）那案，而該案又是被新北房屋代售人員（案19813）傳染的，但設計師這一例相當關鍵，此人在過年檔期南來北往，感染了更多案例，其中便有台北案例出現。
沈政男指出，本土個案增14例的這個數字已出現多次，這代表一個多月以來的R值已呈現穩定的狀態，也就是Omicron的傳播鏈與台灣疫調和匡列達成不穩定的平衡。現在看來就是「當你以為更往清零接近一步，就會有點狀不明感染案例傳出，使得疫情再度小小燃燒，然後又被暫時撲滅，周而復始。」
沈政男坦言，現在雙北已取代桃園和高雄成為Omicron疫情的焦點，要注意的是「設計師一個人若能傳給那麼多人，就代表這個群聚不是那麼好處理，因為他們聚餐又唱歌，各自又有其他社交活動」。尤其現在已經開學了，疫情是否會傳入校園，特別是雙北的校園，也很值得觀察。大家還是小心一點。
沈政男也說，這兩天有人談到國境解封，但這其實必須要看疫情走向而定。那些喊著打完疫苗就可以出國的人，這根本就是時空錯置，因為如果靠疫苗就能處理Omicron，各國的疫情還會是這樣嗎？
沈政男認為，台灣就是不能讓每日新增確診數字出現成千上萬的數字，這是防疫的第一原則，而一個重要的指標就是疫調量能不能被衝破。
文章來源：沈政男醫師臉書
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