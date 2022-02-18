儘管俄羅斯入侵的危機始終沒有解除，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）17日表示，烏克蘭不需要西方軍隊駐紮，並警告外國軍隊的存在只會讓局勢更為緊張，甚至給俄國進攻藉口。烏克蘭需要的，是西方國家援助武器與資金。

澤倫斯基在接受烏克蘭新聞網RBK訪問時表示，「烏克蘭不需要讓外國盟軍面對可怕的俄國入侵」。「我們的領土上不需要懸掛外國國旗的士兵。我們需要的並不是這個；否則，整個世界都會變得不穩定」。

他進一步解釋，「我們不想給俄國任何額外的藉口，以我們這裡有(外國)的軍事基地，他們需要防衛自己」。話鋒一轉，他也提出烏克蘭的真正需求，「我們需要其他的一切」，包括西方盟國提供的資金與武器。

報導指出，目前美國統拜登已表態，不會派兵前往烏克蘭作戰，並呼籲在烏克蘭的美國公民立刻離境。另一方面，包含英國在內的北約國家，正撤出或開始撤出派往烏克蘭協助當地部隊訓練的軍事人員。

拜登17日更警告，俄國準備透過栽贓來獲得入侵藉口。從美方獲得的種種情報，都顯示他們準備前進烏克蘭、攻擊烏克蘭。美國務卿布林肯（Antony Blinken）也表示，美方情報指出俄軍準備在未來數日內對烏克蘭發動攻擊，俄國捏造的攻擊藉口可能包括化學武器攻擊。