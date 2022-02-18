去年底司法院大法官作成釋字812號解釋，認為法律關於強制工作規定違憲、宣告立即失效，聲請之一的柯賜海認為，違憲理由沒有論及人民有權拒絕工作等，又聲請釋憲，大法官依憲法訴訟新制以3人組成審查庭，認定釋字812號解釋內容明確，裁定不受理他的聲請。

電信詐欺犯及觸犯竊盜、偽造文書罪等犯罪者，以前會遭法官裁定在服刑前後強制工作3年，去技能訓練所 摺蓮花、紙袋及漁網加工等，去年12月10日司法院大法官作成釋字812號解釋，宣告《刑法》《組織犯罪防制條例》等強制工作規定違憲、立即失效。

聲請釋憲之一的柯賜海收到違憲理由書後相當不滿，他在今年1月3日聲請解釋憲法，主張釋字第812號解釋未論及「人民有權拒絕工作」及「國家為何不能以法律規定強制人民工作」，依舊法司法院大法官審理案件法的規定，聲請補充解釋及變更解釋。

司法院大法官由蔡烱燉、許志雄、謝銘洋組成的審查庭認為，釋字812號解釋意旨及內容闡釋甚為明確，並無文字晦澀或論證不周之情形，難謂有聲請補充解釋之正當理由，沒有補充解釋之必要，裁定不受理。