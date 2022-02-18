美國之音報導，美國貿易代表辦公室美東時間17日公佈了2021年惡名市場假冒和盜版行為的審查結果。中國的全球速賣通（AliExpress）和微信被列入惡名市場名單。所謂「惡名市場」指的是那些參與盜版和商標侵權行為或者為相關活動提供實質性便利的線上和線下交易平台。

報導稱，每年這個名單公佈後，中國商務部習慣反應是：「非官方，不承認！」但目前還沒有看到中國官方對美國貿易代表辦公室2021年惡名市場假冒和盜版行為審查結果的評論。

美國貿易代表戴琪表示，全球假冒和盜版貿易破壞了美國關鍵的創新和創造活動，傷害了美國工人的利益。該辦公室發佈的新聞稿引用戴琪的話說：「這種非法貿易增加了參與製造假冒商品的勞工容易受到剝削的風險，假冒商品也對世界各地消費者和工人的健康與安全構成了重大風險。」

2021年的惡名市場名單確認的從事假冒或侵犯版權的或者為其提供實質性便利的市場中，有42個線上市場和35個線下市場。其中包括首次被列入這個名單的阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）和微信電商生態系統。美國貿易代表辦公室認定，這兩家電商為商標侵權活動提供了實質性的便利，符合惡名市場的資格。

中國的線上平台百度網盤、敦煌網（DHGate）、拼多多、淘寶、以及其它九個設在中國境內的實體市場這次再次榜上有名，這些市場涉及假冒產品的製造、分銷和銷售等多種活動。

美國貿易代表辦公室從2006年開始在特別301報告中設立惡名市場名單。從2011年2月，該辦公室把特別301報告與惡名市場名單分別單獨發佈，以提高公眾的關注度，幫助市場運作方和相關政府重視保護知識產權的相關法律，保護美國工商界和美國工人。