TIMTOSxTMTS2022工具機聯展將於2/21一連五天舉辦，東台集團以「智慧製造」為主題，整合集團資源展出以「提升OEE」為目的所發展的七大面向技術，包含智慧化、自動化、聯網化、複合化、服務化、新產業及新製程。

東台集團旗下包括六家國際品牌的機械公司：東台精機、榮田精機、譁泰精機、亞太菁英、法國的PCI SCEMM和奧地利的Anger Machining，產品涵蓋加工中心機、CNC車床、複合式加工中心機、專用機、超音波輔助加工機、積層製造設備、PCB及雷射加工機等，服務產業有汽機車、航太、電子、資訊、醫療、家電、模具及面板等產業。

隨著智能製造趨勢，東台(4526)提供的數位轉型策略以CPS虛實整合為核心，結合價值鏈與製造的垂直與水平整合，協助客戶進入智慧製造的五個層次，包含聯網化、可視化、透明化、預測化及智慧化。發展包含智慧感測器、物聯網、大數據、人工智慧、智慧APP及數位管理等，來建構單機、整線生產系統零件智慧加工平台，達到自動持續產出良品、少量多樣的彈性生產。

展機方面，東台本次最大亮點是大量軟硬技術整合的CT-350五軸自動化生產線，除了在軟體面展出完整的數位雙胞與虛擬驗證外，還有便利的派工系統，硬體面也搭配多軸機械手展示適合量產的工件流、與適合彈性製造的治具流兩種生產模式，以及CCD視覺辨識、機上量測與三次元檢測等單元。

榮田精機此次鎖定風力發電產業及高階精密加工提供完整解決方案。除了甫獲得2022台灣精品獎的VL-400C-2R應用外，榮田精機落成的精密機械加工廠已正式營運對外接單。廠內採用恆溫恆濕控制，讓加工精密度能達到與國際大廠同等級的水準，引進高階加工設備包括了多台榮田自產的從300mm到6米的立式車床、600mm至2.5米的立式磨床及向外採購的大型龍門磨床與五面加工機。

譁泰精機展出銷售量最佳的CNC高階車銑複合機種I42-U，對高複雜性的零件也能做一次工序的有效加工。其對應產業中，則以航太、醫療與汽車零件的客戶使用度最為廣泛。

亞太菁英(APEC)主要業務在航太產業的製造加工，擁有全球最完整的中、大型航太結構、引擎零件的產線與加工解決方案，以及整廠規畫的技術服務，已經成功進入市場導向的定位，合作夥伴包含加拿大龐巴迪(Bombardier)、德國蒂森克盧伯、韓國Yulkok、美國威廉姆斯國際與台灣的漢翔(2634)。