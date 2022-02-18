PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

國民黨立委鄭麗文17日指出，衛福部部長陳時中近日鬆口，下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截，更稱這是「時勢所逼」，讓她不禁想反問「是時勢所逼_還是選舉在即？」；而陳時中此言也迅速點燃PTT論壇網友怒火，不少痛罵陳與蔡政府的留言湧入，普遍都認為執政官員缺乏擔當與相關配套措施。

鄭麗文17日在臉書發文指出，台灣進入每天仍有多例本土及境外移入個案，甚至還有多條不明感染鏈，顯見疫情仍未終結。陳時中卻表示，下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截，更直言這是另一種「時勢所逼」。鄭則反嗆：「是時勢所逼_還是選舉在即？」

鄭麗文強調，適度降低防疫層級大家當然樂見其成，但國人的安全仍應是首要的考量，陳時中不應該對疫情有所鬆懈，一心只想超前部署自己的選舉，一旦疫情擴大，不但經濟受創，醫療量能更是會再一次緊繃。

陳時中稱下半年「時勢所逼」將開放國門一事，引發熱議。PTT網友在相關新聞連結下留言：「爛死」、「到時候老外拍拍屁股閃人，國人強迫坐牢」、「放海龜，匡本土，時勢所逼」、「健康還有時勢所逼的嘛？」「被搞到自費的也是時勢所逼」、「共存的配套根本沒有，只想討好財團」、「出事我負責齁」、「一直放毒進來，卻要人民自己承擔隔離費，算盤都給你打就好了，人民是太笨不會算嗎」、「對外想共存，對內想清零，民眾自費，真無能」。