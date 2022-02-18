一名從事直銷工作，年收入數百萬元的男子阿勇，民國107年趁著越南籍女友返國探親，委託他照顧國中女兒之際，竟將毒品偷偷加入買回的晚餐食物內讓她食用，等少女頭暈後，又加碼拿不明藥物聲稱可解頭暈，讓少女吃下後整個昏睡，讓他輕易性侵得逞，但阿勇在一、二、三審中，都辯稱自己無法勃起，性功能障礙，但都無法說服法官，遭判處有期徒刑8年6月定讞。

根據判決書記載，阿勇租屋供越南籍女友及就讀國中的女兒A女居住，但107年3月，女友有事回越南一星期，因前往越南，於是委託阿勇照顧女兒生活起居。

未料阿勇見國中少女獨處，竟然心生淫念，趁著買晚餐回家之際，竟然將安眠藥物偷偷加入晚餐食物中。

A女事後因藥效發作而產生頭暈、昏睡狀況，但阿勇卻假裝好心，又利用另一種安眠藥物藥物膠囊交給A女，謊稱該膠囊可舒緩肌肉痠痛，A女因頭暈嗜睡，不疑有他服用後，卻陷入意識不清昏迷狀態，阿勇便趁機對她性侵。

期間A女一度因疼痛驚醒，但卻因為藥性太強無法抵抗，直到清醒後，身感 不堪受辱，立刻以手機Line通訊軟體向其友人求助，友人又請求長輩協助後，趁上學時報警。

阿勇辯稱，A女本身交友關係本來就很複雜，她就讀某國中時，也因為遭到他反對而發生激烈爭吵，因此趁機報復。而且還強調自己有性功能障礙無法勃起。

但是歷經一、二審法官調查，阿勇說的證詞無法採信，判處8年6月徒刑，他不服上訴最高法院，仍遭到被駁回確定，將入將監執行。