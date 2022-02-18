小編今天（18日）精選5件不可不知的國內外財經大事。美國總統拜登周四又放話，認為俄羅斯入侵烏克蘭風險非常高，恐在「未來幾天內」發生。此話一出，美股三大指數全趴，道瓊指數下跌 622 點（或 1.78%），收 34,312 點；那斯達克指數下跌407 點（或 2.88%），收 13,716點；費城半導體指數下跌 133.09 點（或 3.74%），收 3422點。科技股淪殺盤重心，輝達慘跌7.5%，台積電、聯電 ADR都重挫逾3%。

【1】俄羅斯撤軍是假的？ 歐美股市嚇跌

俄烏情勢依然緊張！美國資深官員16日表示，俄羅斯近日在烏克蘭邊境增兵7,000人，反駁莫斯科當局宣稱「撤離部分軍隊」的說法。而烏克蘭政府與親俄的分離勢力17日互相指責對方於前線違反停火協議，外界擔憂俄國恐怕藉此理由入侵烏克蘭。

【2】全球準解封 15檔股漲歡呼

全球「準」解封號角響起！美國線上房屋租賃公司愛彼迎（Airbnb）去年第四季轉虧為盈，淨利5,500萬美元，16日股價大漲3.65％，而國人最愛旅行的日本，預定3月重開邊境，受此消息激勵，15檔台股解封概念股股漲歡呼。

【3】中鋼3月內銷盤價 全面調漲

市場高度矚目的中鋼3月份內銷盤價於17日開出，八大項規格產品全面調漲，每公噸調漲價格在500～800元，平均漲幅2.44％，略高於下游預期，這也是近半年來中鋼盤價首度反彈上漲。

【4】殺手級打房 國銀嘆：銀行授信傷很大

不動產信用管制「殺手級」政策出現。金管會宣布拉高銀行計算資本適足LTV法（不動產曝險按貸放比率）中法人房貸、自然人第三戶房貸、購地、餘屋及工業區閒置土地貸款的五大項風險權數。國銀主管直指，政策一出，當然會影響銀行授信，銀行對於相關的貸款一定會更小心、謹慎，後續會更仔細挑選案件承作，預計影響最大的還是原先承作土建融較多或是第三戶房貸較多的銀行。

【5】Fed變小鷹 升息不躁進

聯準會（Fed）公布1月底的會議紀錄，內容顯示決策官員認為通膨對經濟的壓力日增以及就業強勁，是到了升息的時候，但任何決策必須依照每次會議的通膨等數據分析再定奪。市場解讀該紀錄語氣放緩，既未暗示3月會期將一口氣升息2碼，也未如市場預期今年每次決策會期都可能升息。