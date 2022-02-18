一代巨星張國榮生前除了有伴侶唐鶴德外，也和毛舜筠交往甚至發展到求婚的階段，在他生前所有情人中，曾與一位女星雪梨交往，張國榮還是她的初戀，兩人分手後，雪梨遇上男星徐少強，兩人愛的轟轟動動，怎知生下一子一女後，徐少強就提分手，讓雪梨一人當單親媽媽多年，辛酸血淚令人心疼。

今年57歲的雪梨本名是嚴慧明，家中四姊也是藝人米雪，雪梨9歲就以童星身分出道，演出過電影《烏龍賊阿爸》、《孖寶闖八關》，長大後更曾參與許多經典電視劇，包括《千王之王》中的洪瑩瑩、《天龍八部》中的康敏，代表作則是1995年版本《神鵰俠侶》中的李莫愁。

雪梨獨自養育兩個小孩，左圖右是雪梨的姊姊米雪。（圖／翻攝自雪梨-嚴慧明-李莫愁微博）

去年雪梨上好友苑瓊丹節目，大談未婚生子過往，回憶15歲少女懵懂時期就遇上英俊瀟灑的徐少強，兩人一拍即合陷入熱戀，姊姊米雪還為了棒打鴛鴦，親自跑到泰國飯店阻止兩人交往，但怎麼樣都攔不住「戀愛腦」上身的雪梨，不久雪梨就意外懷孕，生下一子。

雪梨在節目中坦言：「我任性不想墮胎，為生子而放棄工作」，她一心以為找到能託付終身的良人，未料等生了二胎女兒後，徐少強就提分手，她難過半個月後為母則強只好回到電視台工作，獨自養大兩個小孩，更坦言自己當時年紀小，不懂養孩子，常用打罵教育，對孩子很愧疚，但也意外地和孩子如朋友般無話不談，由於過去經驗，雪梨還特別提醒兒子「有性衝動時記得買個保險套」，有了經濟能力才能考慮生小孩，相當苦口婆心。