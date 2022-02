中華北京冬奧代表隊女將黃郁婷昨(17日)在競速滑冰女子1000公尺出賽,沒有發生失誤的情況下可惜速度並未拉起來,最終以1分17秒35位居第24,中華隊本屆冬奧賽程也全部結束。而她之前在未出賽前,即因練習時著大陸隊服並PO上網,引發政治話題爭議,在賽事結束後,她也在臉書貼文提到「以下開放仇恨者、酸民們、Haters 留言」,再度引發網友關注。

黃郁婷比完冬奧後,在臉書寫下,謝謝替我加油的人,人生第二場奧運結束!以下開放仇恨者、酸民們、Haters 留言,支持我的人請按讚就好,Those who are supporting me, please don’t leave a comment, just like the post.

該篇文曝光後,雖有網友留言鼓勵,但也有人留言「支持妳繼續參加所有的比賽但不要使用中華民國的培訓經費」、「把所有台灣補助妳的錢還來」、「你太傷台灣人的心了國家用納稅人的錢培訓你,你應該要懂的珍惜感念,反省勇於道歉很難嗎?」

事實上黃郁婷日前接受台灣媒體訪問時曾坦言很累,表示冬季奧運賽事結束後將退休,直言經過這次事件之後,夠了!奮戰了這麼多年,我覺得差不多了啦,身體和心理層面都很累了、「我的想法真的沒有像你們講的這麼地複雜!」