俄烏關係又陷緊繃，美股道瓊指數重挫622點，台股今(18)日開盤先以18250.37點開出，隨即下挫逾百點，台積電開盤下跌7元，以638元開出，跌逾1%，聯發科也下跌15元，以1115元開出，早盤指數一度跌破18100點，來到18098.52點，跌逾170點。

市場除了密切注意俄烏危機發展，也持續關注聯準會(Fed)訊息，聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)周四重申鷹派言論，呼籲聯準會立即採取行動，以防通膨失控，道瓊工業指數收盤重挫622.24點，跌幅1.78%，以34312.03點作收；標準普爾500指數下跌94.75點，跌幅2.12%，收在4380.26點；那斯達克指數大跌407.37點，跌幅2.88%，收在13716.72點；費城半導體指數重挫133.09點，跌幅3.74%，收在3422.60點。

台股ADR部分，台積電ADR下挫3.11%，聯電ADR下跌3.05%，日月光ADR也下跌2.25%。

台股17日盤中傳出烏克蘭開火，指數從一度漲近百點跳崖式翻黑，終場買盤拉抬收在18268.57點，上漲37.1點，成交值3043億元，三大法人同步買超，合計買超205.28億元，其中，外資及陸資買超159.36億元，投信買超26.79億元，自營商買超19.13億元。