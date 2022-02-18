看來尼克總教練席波迪很可能是下一個要為戰績太爛下台負責的教頭！根據《SNYtv》記者貝格利18日爆料，尼克副總裁威斯利已經認定，球隊本季掙扎的戰績很重要的因素是席波迪的執教，甚至跟尼克老闆多蘭直接告狀席波迪應該負責下台。

其實這也算是威斯利的「復仇」，因為席波迪在今年交易截止日結束後，憤怒批評球團高層毫無動作，擺明就是不給尼克管理階層任何面子，威斯利當然想要把本季戰績疲軟問題怪罪在席波迪身上，就是上季他曾拿下年度總教練的榮譽。

畢竟尼克本季陣容跟上季變化不大，可是席波迪上季領軍尼克闖進闊別8年的季後賽，本季戰績卻很低迷，目前只拿25勝34敗，排在東區第12，距離東區第10老鷹有3.5場勝差，儘管仍有機會闖進季後賽，但尼克本季確實表現很糟糕。

儘管目前還不清楚尼克高層何時會砍席波迪，或許是在本季確定無緣季後賽之際馬上宣布，也可能等到今年夏天再找藉口把席波迪辭退，畢竟尼克長年以來都習慣替自己戰績問題找尋替罪羔羊，席波迪絕對是不二人選，跟球員之間關係也沒那麼好。