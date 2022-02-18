中方為了致力在國際市場上推廣獨立研製的FC-31隱形戰機，成立了專門辦公室，以積極尋找客戶。

據中方官媒《環球時報》18日報導，分析家說，陸製FC-31雖然面對來自如美國F-35，還有俄羅斯（Su）-75的競爭，卻自有具備先進技術、價格合理，沒有政治限制與服務完整等優勢。

航空工業瀋陽飛機工業（沈飛）本周稍早在官方微信公眾號上，報導並介紹了副總經理詹強。文中指出，在「中國軍事力量（對外軍貿）走出去」的號召下，他把握開放機遇，拓展軍貿市場，為了落實「一型裝備服務兩個市場」，聯合廠所等成立了「鶻鷹」專案辦公室，制定了「以我為主，主動出擊」的發展策略，培養了目標客戶，為瀋陽地區軍貿業務的推進，邁出了堅實的一步。此外，報導說，他善用各地航展，展現了FC-31的技術優勢。

而北京軍事專家魏東旭說，隱形戰機的國際市場離飽和還很遠，而FC-31將極富競爭力。他認為，美國的F-35隱形戰機主要是以華府的盟友和夥伴為目標，雖然有許多國家想要採購，但卻缺乏足夠的預算，或面臨美國所設的廣泛出口限制。而俄羅斯雖有Su-75戰機，但尚未首飛。

他並強調，中國的FC-31技術已成熟，可以完全自製，不僅價格合理，還能提供完整的機載裝備和武器。此外，魏東旭認為，中國甚至可以藉由在客戶國建裝配線，加深與顧客的合作。