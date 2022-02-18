網紅林倩分享「台北超狂待轉區」的影片，在某天晚上尖峰時刻，準備待轉上忠孝橋的機車爆多，小小的待轉區跟本塞不下，只待一路往旁邊延伸出去，幾乎快碰到隔壁道路的待轉區了，引發網友熱議，不少人大嘆這就是台北日常，全民「待撞區」。

林倩日前在抖音平台（TiTok）上發布影片分享「台北超狂待轉區」，從影片中可見，某天晚上的尖峰時段，準備待轉上去忠孝橋往三重方向的機車爆炸多，數量已經不是小小的待轉區格子可以停得下的，大量的機車擋住逆向車道，橫跨到另一個待轉區。

超驚悚的影片吸引3萬多人觀賞，不少網友驚喊扯，「這只是一小角，很多地段都有這樣的狀況」、「這也太扯了吧」、「這是在中華路和忠孝西路往忠孝橋（三重）方向」、「就全民待撞區啊」、「這是台北通勤族每天的日常」。

隨後林倩又發布一則影片說「太誇張了啦！待轉區直接停到對向車道這邊。」從影片中可見，當紅燈轉綠燈的瞬間，機車立刻傾巢而出，看上去莫名的療癒。「機車沙丁魚」、「傾巢而出好療癒」、「超出待轉區格子應該就違規了吧」。

另也有不少網友吐槽「待轉區真的是錯誤的政策」，雖然待轉區不能說是完全沒有用，但有些路段的車流量沒有那麼大，卻還硬要待轉，讓騎士等待兩次紅燈，真的超級浪費時間；而車流多的地方，直接轉不就好了嗎？感覺待轉區的存在就像是雞肋，不會比較安全啊！