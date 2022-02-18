氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今白天鋒前雲系持續移入，大台北及山區降雨較明顯，其他各地間歇飄雨；今晚「鋒面」抵達，中部以北雨勢加大；北涼南舒適，各地晚微冷。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至21日強冷空氣南下，伴隨的水氣很多，明日降雨逐漸往南擴展，20日、21日各地有雨；雨勢時大時小，有空檔也很短暫。明日氣溫驟降，愈晚愈冷，明晚北台平地已驟降至11度。20日至21日晨本島平地最低氣溫再探10度以下，需要特別注意的是，週日的高溫將是這個冬天以來最低的，北台約只在12度上下，所以，不論其低溫是否能達「寒流」標準？整天持續濕冷！感覺會比一般乾的「寒流」更冷；此為「春寒雨若泉」的型態，應注意雨勢及保暖。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，海拔3200公尺以上高山，水氣及氣溫的條件皆宜，明顯降雪可以期待；至於海拔2000公尺以上至3000公尺高山，模擬周日的最低溫約在0至1度之間，下「霰」、「霧淞」或「雨夾雪」都有一些機率，需再觀察。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，21日白天起至22日冷空氣逐漸減弱，但各地持續明顯降雨。21日白天仍很濕冷；22日氣溫回升，仍濕涼，23日鋒面及另一股相對較弱的冷空氣南下，各地仍有雨、氣溫略降；24日東北季風影響，迎風面降雨、背風晴，連續大範圍多雨的型態終於改變。