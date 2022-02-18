42歲黃姓男子去年8月早上搭公車時，緊貼1名女子身後，利用公車行進時的晃動作為掩護，以下半身磨蹭對方背部、腰部、屁股5、6分鐘，結果黃男因過於興奮，忍不住射精，精液沾留在女子膝蓋內側，女子因感覺膝蓋有「異物」，轉身一看，竟是沾留「嘉明」，黃男見狀，隨即下車逃逸，女子憤而報警，台北地檢署依性騷擾罪起訴這名變態公車狼。

起訴指出，黃男去年8月24日上午7時58分，搭乘台北聯營950號公車，公車沿台北市大安區基隆路往六張犁捷運站行駛時，黃見前方站著1名穿著裙子的女子，一時「性」起，貼近女子身後站立。

黃男還利用公車行進時的左右晃動作為掩護，以身體下半身上下磨蹭女子背部、腰部及臀部等處，不久黃男的生殖器勃起，進而射精，直接射在女子左膝蓋內側，女子感覺左膝內側有異物，轉頭一看，竟然發現自己左膝內側沾留精液殘跡。

女子在車上大叫，黃男隨即於上午8時4分，在六張犁捷運站下車逃逸，女子事後向大安分局報案，警方循線查獲黃男，移送北檢偵辦。