謝和弦前妻Keanna今(18日)凌晨在IG開直播，除了向葉璦菱兒子、歌手ØZI說抱歉，也回應前夫謝和弦、莉婭(陳緗妮)和祈錦鈅的四角感情風波，讓祈錦鈅嚇得連忙留言道歉。

Keanna今年1月公開與歌手ØZI的曖昧對話，承認兩人「曾經有關係」，並強調「我不是暈船的砲友」，當時掀起熱烈討論，男方沉默數天，最終以一首《侵略式浪漫》回應風波。事隔1個月，Keanna今深夜開直播坦言：「我確實犯了錯」，表示當時心理狀況不太穩定，沒辦法理性判斷及處理事情，又造成另一個錯誤。關於聽信他人不妥的意見一事，Keanna直接認自己的問題，「因為是我選擇聽別人的建議、配合別人的演出」，至於遭網友砲轟說謊，Keanna表示沒辦法回答，只能道歉並承認過錯。

不過，Keanna稱自己在這次風波中並沒有傷害任何人，「包括當事人也沒有說我傷害他，不是嗎？」至於是否為暈船？Keanna回應兩個當事人都沒有講到暈船，ØZI雖然沒有承認交往，但也沒否認，期盼大家能用理性的角度去思考。

關於前夫謝和弦最近和女星祈錦鈅鬧出的感情紛爭，Keanna在這次的直播有話要說，她表示明明不認識祈錦鈅也無冤無仇，卻遭到對方挖苦，原來祈錦鈅被謝和弦老婆莉婭暗指小三，火速開直播澄清，並酸莉婭現在的行為跟Keanna一樣，令Keanna不甘躺著也中槍，便向祈錦鈅喊話：「沒事不要扯到我」、「妳沒有任何的資格來評判我，妳不知道任何事情發生的經過」，希望對方做好自己的本份，不要拖無辜的人下水，並期望她開口道歉。

祈錦鈅恰好也在觀看Keanna的直播，她馬上留言道歉：「這部分是我真的很抱歉」、「我認真反省過自己不應該口無遮攔的說妳」、「我真的嚇到了，KT對不起。」、「我有私訊」，但Keanna仍不接受「大街罵人、小巷道歉」，希望祈錦鈅能發一篇公開且正式的文章致歉。