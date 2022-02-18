昨天在NBA場上公牛以125：118擊退國王，陣中王牌得分手迪羅薩(DeMar DeRozan)維持近期的火燙手感，全場轟下38分6籃板6助攻1抄截，可怕的是整體命中率高達59.3%，讓他飆破一項聯盟紀錄，他連7場砍超過35分，並保持5成以上命中率，超越「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)的6場，成為歷史第1人！
迪羅薩本季來到公牛徹底解放，目前55場都擔任先發，出賽35.6分鐘，平均貢獻28.1分5.2籃板5.1助攻0.9抄截，整體命中率是優秀的51.7%、外線34.3%、罰球86.6%，並帶領公牛暫時登上東區龍頭寶座，此外他本季已21次拿下超過30分，並連續8場砍下超過30分，可怕的得分能力幾乎無人能擋。
昨天對國王他全場只投一次外線，成功命中，其餘分數都靠教科書般跳投、切入賺進，多變且流暢的出手頗有布萊恩(Kobe Bryant)的味道，也證明自己是聯盟當今最強「中距離王者」。目前在隊友朗佐鮑爾(Lonzo Ball)、拉文(Zach LaVine)、卡魯索(Alex Caruso)缺陣下得以盡情發揮。
而能超越張伯倫紀錄很不容易，畢竟張伯倫在當年的球風以禁區攻擊為主，能轟下高分、高命中率或許相對輕鬆，迪羅薩則靠著中距離投籃殺出一片天，近7場比賽他外線只出手10次，進了4球，其餘都是以拿手跳投和切入得分，其中有2場轟下40分、4場命中率突破6成，相當驚人！
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