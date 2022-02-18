#Ukrainian freestyle skier Oleksandr Abramenko and #Russian Ilya Burov embraced on the winners podium at the #BejingOlympics



What a wonderful picture. pic.twitter.com/XPCB4FqU3O — Chay Bowes 🏴‍☠️ (@BowesChay) February 16, 2022

16日晚間北京冬奧自由式滑雪男子空中技巧決賽中，烏克蘭選手阿布拉緬科獲得銀牌，也為自己正被全世界矚目的祖國打破了「獎牌荒」。在最終名次出爐後，他被銅牌得主——俄羅斯奧委會隊的伊利亞·布羅夫從背後深情緊緊抱住，兩人共享了奪牌的喜悅。他倆緊緊相擁的畫面，令人動容。

觀察者網報導，阿布拉緬科和布羅夫既是對手，也是多年的好朋友。4年前的平昌冬奧會，阿布拉緬科獲得金牌，布羅夫摘銅，但兩人共同站上最高領獎台合影。比賽中，他們的親密擁抱也被媒體捕捉到。

值得一提的是，北京冬奧會開幕前，在烏東局勢陰霾籠罩下，烏克蘭體育部長曾在1月24日告誡該國運動員：「下個月在北京時，不要和俄羅斯運動員站在一塊兒，以免被拍下來，惹出爭議。」

其實在去年夏天的東京奧運會上，烏克蘭跳高運動員馬胡奇克就被拍到與俄羅斯金牌得主拉西茨克涅相互擁抱慶祝。照片傳回烏克蘭，在國內引起不小的批判。對於這起爭議性事件，阿布拉緬科去年11月接受採訪時坦言，如果（在北京冬奧）和俄羅斯運動員共同站上領獎台，他也會一起合照。「我不在乎他的國籍」。

★他倆還是抱在了一起

當下，烏東局勢牽動世界，但「團結友愛、公平競爭、相互理解」的奧林匹克精神裡沒有政治——遠在千里之外的張家口雲頂滑雪公園的擁抱，做出最好的註解。

16日晚上的空中技巧最後一輪決賽的爭奪可謂驚心動魄。在一跳定勝負的賽制下，6名選手有5人都採用了難度系數為5.0的男子比賽最高難度動作，獎牌的競爭進入白熱化。

齊廣璞背水一戰，在空中翻騰、轉體後，他穩穩落地，拿到129.00分的高分。隨後出場的烏克蘭選手阿布拉緬科落地出現瑕疵，最終獲得銀牌。最後出場的俄奧委會選手布羅夫完成了略遜一籌的動作難度摘銅。

「對於這塊銀牌我感到太高興了，我為自己感到驕傲，因為我為烏克蘭贏得了（本屆）奧運會第一枚獎牌，」阿布拉緬科賽後激動地表示，「完成轉體5周我非常高興，雖然最後落地不是特別好，但對於第二名來說足夠了。」

在確認得到獎牌以後，阿布拉緬科和布羅夫抱在一起慶祝。

北京冬奧的領獎台上，齊廣璞和阿布拉緬科高舉各自的國旗，而布羅夫則用手指著左臂上的俄羅斯奧委會標誌。

而在4年前的平昌，也發生了類似的一幕。2018年，阿布拉緬科用職業生涯最好的一跳之一，為烏克蘭摘得歷史上首枚冬奧會金牌。中國選手賈宗洋摘銀，布羅夫得到銅牌。

頒獎台上，本應站在第3名位置的布羅夫在合照時站上了阿布拉緬科的最高獎台，兩人共享榮耀。

★「我不在乎他的國籍」

從平昌到北京，布羅夫、阿布拉緬科既是對手，也是朋友。然而，俄烏邊境並沒有冬奧領獎台這麼和諧。

美國及多個北約成員國一直指控俄羅斯在俄烏邊境集結大量軍隊，隨時準備「入侵」。儘管俄方放出撤兵視頻，但北約堅稱俄軍沒有撤軍。北約秘書長斯托爾滕伯格16日稱，沒有發現俄烏局勢降級的證據，俄羅斯似乎正在繼續增兵。美國國務卿布林肯也贊同這一觀點，繼續發表「開戰」論調。

而據俄新社、俄羅斯衛星通訊社當地時間2月17日報導，俄羅斯支持的烏克蘭東部民間武裝當天指責烏克蘭政府軍炮轟其控制區，違反了旨在結束該地區衝突的《明斯克協議》。然而烏克蘭軍方否認了俄媒有關烏軍發動襲擊的指控，並稱是烏東民間武裝炮擊了烏克蘭軍隊。

在北京冬奧開幕前，烏東局勢就備受關注。烏克蘭選手啓程之前，烏國內就傳出消息，有體育部官員警告烏克蘭運動員，在冬奧會的採訪中不要說俄語，在整個比賽過程中也不要被拍到與俄羅斯對手們站在一起。

1月24日，烏克蘭體育部長瓦迪姆（Vadim Gutzeit）證實這一說法。他在接受烏克蘭公共廣播公司（Suspilne）採訪時表示，「我們和所有的運動員、教練舉行了一個線上會議，討論了在可能存在爭議的場合應當如何表現」。

「所有的運動員都意識到了，他們知道在類似的場合中應該如何行事。比如當俄羅斯運動員身披旗幟站在場上時，他們不應該與俄羅斯運動員站在一起。所以他們將不會站在一起。」

瓦迪姆接著講到去年夏天東京奧運會上發生的一起爭議事件。當時，烏克蘭跳高運動員雅羅斯拉娃·馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）在比賽中獲得銅牌，隨後被拍到與金牌得主俄羅斯運動員瑪麗亞·拉西茨克涅（Mariya Lasitskene），在一起揮舞旗幟、相互擁抱，開心地慶祝得獎。

這些視頻與照片在烏克蘭國內引發不小的爭議。有聲音認為，雅羅斯拉娃·馬胡奇克作為烏克蘭武裝部隊的一名下士，與瑪麗亞·拉西茨克涅這樣來自莫斯科中央陸軍（CSKA）的運動員親密合影，將會給祖國蒙羞。

當時，烏克蘭國防部副部長安娜·馬利亞爾（Anna Malyar）表態稱：「代表烏克蘭的運動員在國際比賽中必須明白，俄烏衝突仍在持續，而這（對他們）強加了某些限制和責任。」「我們運動員此類隨便的行為，可能會使他們成為敵人情報部門特別行動的對象。」

不過，此番表態立即遭到俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃的反駁。她表示，真正的敵人是「那些身在烏克蘭卻因為這些照片迫害本國運動員的人」。

「合照事件」不久後便產生餘波。在隨後舉行的東京殘奧會上，烏克蘭田徑運動員伊戈爾·茨韋托夫（Ihor Tsvietov）在獲得銀牌後沒有與一同獲獎的兩位俄羅斯運動員合影。當時他解釋稱，這是為了「尊重祖國」。

對於這起爭議性事件，阿布拉緬科去年11月接受採訪時坦言，對於國內一些民眾的情緒，他很震驚。「還能說什麼？不幸的是，沒人懂得，我們是同一個星球上的人類……人們會有不同的觀點，這再正常不過了。我只想世界和平。」

這起「合照事件」之後，烏克蘭網民也翻出了4年前他和布羅夫親密親密擁抱的照片。對此，他在採訪中直言如果（在北京冬奧）和俄羅斯運動員共同站上領獎台，他還會與之合照。「你為你的同志慶祝、擁抱他沒有任何問題。我不在乎他的國籍」。