財政部發布統計通報，110年地價稅實徵淨額902億元為6年來最低，因農田水利會改制公務機關致年減1.6%。而觀察110年課徵最高稅率(第6級)者之樣態，其查定稅額286億元中有8成6係由法人繳納，其中六都以台北市91億元最多。

各地方稅捐稽徵機關徵收地價稅基準，係依該縣市地價評議委員會所評定之公告地價。地價稅實徵淨額走勢與公告地價調幅息息相關。105年為促使土地持有稅負合理性，公告地價漲逾3成，該年地價稅實徵淨額較前一年增32.0%，107年隨部分縣市調降公告地價，實徵淨額年減3.1%，109年雖有大額補繳稅款入帳，惟台中市公告地價續降2成，致全國實徵淨額小減0.2%。110年實徵淨額再減1.6%至902億元，為6年來最低，係各地農田水利會自109年10月起改制為公務機關，其出租之土地稅率改適用公有土地稅率千分之10。依稅率觀察，第6級稅率土地之地價稅額歷年皆占稅源3成，公有土地、自用住宅用地皆僅占稅源6%左右。

觀察110年課徵最高稅率(第6級)者之樣態，其查定稅額286億元中有8成6係由法人繳納，其中六都以台北市91億元最多，其次為高雄市41億元。自然人中，男性查定稅額30億元、女性11億元。人數方面，以法人占62.6%最多，自然人中除台北市外，其餘5都皆以男性人數為多，又以台中市男女性倍數達3倍最高。進一步觀察男性納稅義務人之年齡級距，其納稅義務人年齡多在55歲以上(占8成)，並以65-74歲者226人最多，再分直轄市觀察54歲以下之年輕男性人數，其中35-44歲、45-54歲者均以台中市所占人數較多，或與台中市累進起點地價較低有關。