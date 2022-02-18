大陸《健康時報》用戶端18日報導，大陸多地近日發布2021年婚姻大數據，整體趨勢為近5年結婚登記數量逐年下降、結婚年齡推遲，2021年離婚率降低明顯。專家表示，婚齡推遲與人口老齡化、結婚意願低有關。多地離婚率下降明顯，與「離婚冷靜期」新制可能相關。

江蘇省民政廳14日發布「2021年江蘇省婚姻登記大數」顯示，2021年，江蘇省共結婚登記46萬6947對，較2020年結婚登記總數下降5.16％。從年度趨勢來看，近5年江蘇省結婚登記量呈現逐年下降趨勢。

安徽省合肥市情況類似，據《江淮晨報》報導，合肥市民政局數據顯示2021年共結婚登記5萬7166對，較2020年結婚登記總數下降6.6％。從年度趨勢來看，近8年合肥市結婚登記量呈現逐年下降趨勢。

從登記年齡來看，2021年江蘇省初婚年齡平均為27.29歲，其中男性28歲、女性26.52歲。與2020年相比，男性平均初婚年齡略有推遲，女性的略有提前。此外，2021年浙江溫州市平均初婚年齡男性比上一年推遲0.4歲，女性推遲0.3歲。

《健康時報》報導，北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍教授表示，結婚率下降可能有多方面原因。

一方面是人口老齡化加重，年輕人減少，適合結婚的年齡段人口整體減少，進而導致結婚率降低。大陸國家衛健委1月20日新聞發布會公布的數據顯示，20-34歲女性年均減少340萬，2021年相比2020年減少了473萬。

二是適齡男女婚戀觀念轉變。蘇教授表示，生育、養育、教育成本較高，導致生育意願降低，進而對於婚姻的需求也隨之降低。另外，年輕人生活方式和觀念都發生了轉變，如追求多樣化生活，生育不再是必需品而成為一種選擇。

2021年，合肥市共有1萬6851對夫妻辦理離婚，與2020年同期的3萬4591對相比降幅超50％，達51.29％。

2021年江蘇省完成離婚登記13萬4943對，比2020年（234497對）降低42.45％。具體情況為，2021年江蘇省共受理離婚登記申請240435對，完成離婚登記134943對，占離婚登記申請總數的56.12％；在冷靜期內主動撤回或逾期未辦理視為撤回的占比36.45％，另有7.43％因處於離婚冷靜期或登記發證期尚未辦結。

值得注意的是，江蘇省離婚數量在冷靜期內主動撤回或逾期未辦理視為撤回的占比36.45％，這可能與《民法典》新頒布的「離婚冷靜期」相關，蘇劍教授表示。

據大陸《民法典》第1077條，離婚冷靜期自登記申請之日起30日內，任何一方不願意離婚的可撤回申請。申請期滿後30日內，雙方應當親自到婚姻登記機關申請發給離婚證，而未申請的視為撤回離婚登記申請。該規定2021年1月1日開始施行。