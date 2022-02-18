台南三井Outlet本週試營運，對高鐵站周邊交通造成衝擊，表態參選台南市長的國民黨立委陳以信今天批評台南市府大眾運輸公車系統沒做好應檢討。他指出，台南市區公車路線少、營運里程短、人均搭乘數低，每項評比在六都都敬陪末座。

陳以信表示，台南近年道路安全不好，機車事故率高，都和台南大眾運輸公車系統不便利有關。根據交通部統計，比較六都公車系統重要指標，台南數據都是敬陪末座。實在不能怪台南人不愛搭公車，應該怪台南公車不方便搭乘。

陳以信指出，去年台南市區公車核定路線僅139條，只有六都最高新北市378條的三分之一。去年台南市區公車營業里程總長度為3416公里，只有最高台中市8592公里總長度的四成。換算去年台南人每人全年平均搭乘公車僅6.8次，更是最高台北人126.6次的近廿分之一。

陳以信呼籲，黃偉哲任期剩不到一年，應該儘快迎頭趕上，履行給台南市民多元便捷公共運輸的競選承諾。